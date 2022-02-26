Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 68 zeytin fidanı dikildi - Haberler

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Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 68 zeytin fidanı dikildi

AA, Ali Ballı - Güncel
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Bodrum'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum günü dolayısıyla 68 zeytin fidanı dikildi

AK Parti Bodrum İlçe Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü anısına Çatalada'ya 68 zeytin fidanı dikti.

BODRUM, MUĞLA (AA) - AK Parti Bodrum İlçe Gençlik Kolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 68'inci doğum günü anısına Çatalada'ya 68 zeytin fidanı dikti.

Erdoğan'ın doğum günü anısına barışın sembolü olarak zeytin fidanı dikildi.

Tekne ile Turgutreis açıklarındaki Çatalada'ya giden gençler, fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik bir video klip olarak da hazırlandı.

Konuya ilişkin AK Parti Bodrum Gençlik Kolları sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 68. yaş günü hatırasına Bodrum teşkilatı olarak, barışın ve sevginin sembolü olan 68 adet zeytin fidanını Bodrum-Turgutreis açıklarındaki Çatalada'ya diktik. Sayın Cumhurbaşkanımıza Allah'tan sağlık, sıhhat ve huzur dolu nice mutlu yaşlar diliyoruz. İyi ki doğmuşsun, iyi ki varsın Recep Tayyip Erdoğan!" ifadelerine yer verildi.

AA / Ali Ballı - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Çatalada, Bodrum, Doğum, Güncel, Haberler

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