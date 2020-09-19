Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü
19.09.2020 19:25 | Son Güncelleme: 19.09.2020 19:29

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, tarlada çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yangında arı kovanlarının da zarar gördüğü belirtildi.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bodrum'un kırsal Çamlık Mahallesi'nde bulunan tarlada, henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Alevleri görenler, yangına müdahale ederken durumu itfaiyeye de bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları ise devam ediyor.Öte yandan, yangında bölgedeki bazı arı kovanları zarar görürken, yaklaşık 500 metrekarelik alan kül oldu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selçuk AKBAŞ
Selçuk AKBAŞ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Muharrem İnce Mustafa Destici Canan Kaftancıoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Kemal Ayvaz Serenay Sarıkaya Farah Zeynep Abdullah
Spor Babel Metin Oktay Eddie Newton Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Adana Bursa İzmit Fransa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bodrum'da çıkan yangında arı kovanları zarar gördü - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.9.2020 19:29:30. #1.15#
title