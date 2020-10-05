Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor
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Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor

05.10.2020 15:12 | Son Güncelleme: 05.10.2020 15:40

Bodrum'da bir grup erkeğin gündüz vakti çırılçıplak yüzüp ardından ilişkiye girdiği Haremtan Koyu, Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın talimatı sonrası ekipler tarafından sıkı bir denetime tabi tutuluyor.

Bodrum'un incisi koylardan biri olan Haremtan Koyu'nu kendilerine mesken edinen bir grup erkeğin çırılçıplak yüzüp ardından ilişkiye girmelerinin yankıları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Aslan'ın "Bölgeyi denetleyin" şeklindeki talimatı sonrası ekipler denetimlerini sıklaştırdı.

AKŞAMA KADAR ÇIPLAK YÜZÜP İLİŞKİYE GİRDİLER

Muğla'nın ünlü tatil merkezi Bodrum'un en güzel koyunda gündüz vakti çırılçıplak denize giren ve uçuk kaçık partiler düzenleyerek ilişkiye giren erkek grubu, bu kadarına da pes dedirtti. Koya sabah saatlerinde gelen erkeklerin akşama kadar çırılçıplak yüzdükleri ve ilişkiye girdikleri öğrenildi.

EKİPLER BÖLGEDE KUŞ UÇURTMUYOR

Zaman zaman benzer olaylarla gündeme gelen ünlü koyda yaşanan olayların önüne geçilmesi için ekipler denetimlerini sıklaştırdı. 7/24 bölgeyi sürekli inceleyen ekipler, şüpheli gördüğü kişileri durdurup sorguluyor.

Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN VATANDAŞ KONUŞMUŞTU

Öte yandan görüntüleri çeken vatandaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Dün ben Değirmenler mevkii ve çevresine hem köpeklerimi gezdirmek, hem de doğa yürüyüşü yapmak için gittim. Doğa fotoğrafları çekmek için kameramı da yanıma aldım. Değirmenler mevkisine yaklaşık 200 metre gibi bir uzaklıkta bu iki şahsı gördüm. O bölgeyi yüzlerce turist ziyaret ediyor. O esnada 2 yabancı turist bölgeyi gezerken bunları gördü ve hemen uzaklaştı. Ayrıca Haremten Koyu'nda da aynı manzaralar var. Hatta orada grup olarak ilişkiye giriyorlar. O bölgeden tur tekneleri, balıkçı tekneleri geçiyor. Bu teknede aile var, kadınlar, çocuklar var. Tam bir rezalet. Kimseye aldırmadan ortalık yerde yapılıyor bunlar."

Bodrum'da bir grup erkeğin ilişkiye girdiği koyda ekipler kuş uçurtmuyor
Haber Yorumları (5)
ÖMER TURAN: bu ne pislik bu ne utanmazlık. bravo savcı beye. kuş uçurulmasın bu ülke sahipsiz mi.
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BOĞAÇ: offff bizde arkadaşım kerimcan ile aynı yere gidecektik. . . . . . . . . . . . . . . ayyyy neden kapattınız orayı yaaaaaaaaa offffffffff
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ADEM: NE ÖNLEMİ, NEYİN ÖNLEMİ. . . SOSYAL MEDYA, TV LER(ÖZELLİKLE NETFLİX): HERYER EŞCİNSELLİK, AŞK, MEŞK, ENTRİKA. . . HİÇBİR ŞEYİ ENGELLEYEMEZSİNİZ. . VEEEE BU GERÇEKLEŞMİŞ BİR KIYAMET ALAMETİDİR. . (COVİD GİBİ: KIYAMET VAKTİ BİR HASTALIK TÜM DÜNYAYI SARACAK YAZAR KİTAPLAR)
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