Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu
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Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu

Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir banka şubesinin camlarına park halindeki 3 zırhlı para nakil aracına taş atıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde özel bir banka şubesinin camlarına park halindeki 3 zırhlı para nakil aracına taş atıldı.

Gümbet Mahallesi'ndeki saldırının bildirilmesi üzerine polis ekipleri zırhlı araçlarda ve banka şubesinde inceleme yaptı.

Güvenlik kamerası görüntülerinden saldırının şüphelisi ya da şüphelilerinin tespit edilmesine çalışılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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Bodrum'da bir banka şubesi ile 3 zırhlı para nakil aracına taşlı saldırıda bulunuldu - Haberler
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