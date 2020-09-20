Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
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Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan bir Akdeniz foku ağzında balıkla, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Bodrum'da Akdeniz foku görüntülendi
20.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 20.09.2020 15:07
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, nesli tükenmekte olan türler arasında yer alan  bir Akdeniz foku ağzında balıkla, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Turgutreis Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında oturan vatandaşlar, saat 09.00 sıralarında, denizde bir Akdeniz foku olduğunu fark etti. Şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, avlanmak için bölgeye geldiği belirlenen foku, cep telefonları ile görüntüledi. Ağzında yakaladığı balık ile görüntülenen fok, bir süre sonra suya dalarak gözden kayboldu.


- Muğla

Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selçuk AKBAŞ
Selçuk AKBAŞ
DHA Editörü
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