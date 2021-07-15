Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
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Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan - Haberler | Güncel

Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan şiirlerini sevenlerine okudu.

Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde sevenleriyle buluşan Ahmet Selçuk İlkan şiirlerini sevenlerine okudu. Azka Otel'de sahne alan İlkan yaklaşık 2 saat sahnede kaldı.

Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Bardakçı koyunda konser veren Ahmet Selçuk İlkan hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. Pandemi kuralları nedeniyle gece 24.00'e kadar canlı müzik yayınının serbest olması nedeniyle İlkan saat 21.00'de sahneye çıktı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan İlkan hem hayranlarına hem de Azka Otel'de kalan yerli turistlere unutulmaz bir gece yaşattı. Zaman zaman haraketli parçaların arasında şiirler söyleyen İlkan tatilcilere duygusal anlar da yaşattı.

Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı
Bodrum'da Ahmet Selçuk İlkan rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Ayhan

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