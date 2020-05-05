Bodrum'da ağlara köpek balıkları takıldı

Bodrum'da ağlara takılan köpek balıkları, şaşkınlığa neden oldu.

Bodrum'da ağlara takılan köpek balıkları, şaşkınlığa neden oldu.

Bodrum'un Ortakent Mahallesi'nde yaşayan bir balıkçı, teknesiyle Ortakent açıklarına gidip ağını bıraktı. Bugün sabah saatlerinde ağını toplamaya giden balıkçı, ağlara takılan 2 adet köpek balığını görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Balıkçı, ağına köpek balıkları takıldığı için başka balığın gelmediğini söyledi. Balıklardan büyük olanın yaklaşık 1,60 metre boyunda olduğu, diğerinin ise 1 metre civarında olduğu görüldü. Balıkçı karaya dönünce köpek balıkları vatandaşların da ilgisini çekti. Balığı yakından inceleyen bazı vatandaşlar fotoğraflarını çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. - MUĞLA

Kaynak: İHA