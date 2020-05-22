Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata suç duyurusu
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Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata suç duyurusu

BODRUM'da 3 bin yıllık Myndos Antik Kenti'nde kıyının taş ve betonla doldurulması olayıyla ilgili gelişme yaşandı.

Bodrum'da 3 bin yıllık antik kentteki kaçak inşaata suç duyurusu
22.05.2020 10:49 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:53

BODRUM'da 3 bin yıllık Myndos Antik Kenti'nde kıyının taş ve betonla doldurulması olayıyla ilgili gelişme yaşandı. Çevreciler, kıyı bandı kanuna aykırı faaliyetlerle kaçak inşaat çalışmaları yürütüldüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Gümüşlük Mahallesi'nde 1'inci Derece Arkeolojik SİT alanı içinde kalan sahil kıyısında, iddiaya göre, bölgedeki bir arazi sahibi tarafından taş ve beton dökülerek inşaat çalışması başlatıldı. Olaya tepki gösteren mahalle halkı, Bodrum Belediyesi ekiplerine haber verdi. Sahilde inceleme yapan zabıta ekipleri, inşaatı mühürledi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu'na, yasalara aykırı yapılan işlemlerin kaldırılması için dilekçe ilettiklerini belirtti. Başkan Aras, "Gelecek cevabın ardından gerekeni yapacağız. Bu alanda Anıtlar Kurulu'nun aykırı bulacağı uygunsuz eklentiler kaldırılacak" dedi.'KIYI ÇİZGİSİ YOK EDİLMEYE ÇALIŞILDI, İMİTASYON ESER ÜRETMEYE ÇALIŞTI'Arkeolojik sit alanının tahrip edilmemesini isteyen Gümüşlük sakinlerinin şikayet dilekçesinde ise, arazi içinde yıkım kararı bulunan kazı evinde kanuna aykırı inşaat faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi. Çevrecilerin avukatı Akın Bal, "Birinci derece arkeolojik SİT alanına izinsiz hiçbir inşaat işlemi yapılamaz. İş insanı V.B., denizdeki taşları çıkartarak arkeolojik değerdeki taşlardan yeni duvar oluşturup, kıyı çizgisini yok etmeye çalıştığı gibi, temeli olmayan yerlere eski taşlarla temel oluşturmaya çalışıp eski görünümlü imitasyon eser yapmaya çaba sarf ediyor" diye konuştu.'MÜHÜRLENDİ ANCAK DEVAM EDİLDİ'Gümüşlük Çevre Koruma Derneği Başkanı İbrahim Hakkı Zırh, "İş insanı V.B., birinci derece SİT alanı olan araziyi aldıktan hemen sonra antik kent kalıntıları içinde yol yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi tarafından durdurulan, mühürlenen ve yıkım kararı çıkarılan çalışma, hemen sonrasında yıkılmadığı gibi devam ettiriliyor. V.B., 2020 yılı başında önce limanın içindeki antik kent kalıntıları üzerinde yürüyüş yoluna inşaat başlattı, demirler döşendi, molozlar döküldü, beton dökme aşamasına gelindi, belediye yine mühürledi, fakat yine durmadılar. Sonrasında ise daha da korkunç bir tahribat ile sanki tahribatın yasalara uygunluğunu kanıtlamak istercesine, antik liman kalıntılarındaki orijinal taşları alıp arazi içerisine yerleştirerek burada 1950 öncesi bir yapı varmış gibi gösterdi" dedi.GÜMÜŞLÜK SAKİNLERİNDEN SUÇ DUYURUSU

Gümüşlük sakinleri ve çevreciler, birinci derece arkeolojik SİT alanı olarak tescilli Myndos Antik Kenti sınırları içerisindeki taşınmazda, kıyı bandı kanuna aykırı faaliyetler ile kaçak inşaat çalışmalar yürütüldüğünü iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bodrum Cumhuriyet Savcılığı'na verilen dilekçe, Karakaya Mahallesi'ndeki taşınmazın Ankaralı iş insanı V.B.'ye ait olduğu, V.B.'nin birinci derece arkeolojik sit alanında yer alan taşınmaz üzerinde kıyı niteliğinde olan ve yapılaşma bulunmayan bölgeyi tel örgüler ve çitlerle kapatarak herkese açık olan kıyıyı kendi özel kullanımına almak istediği öne sürüldü.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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