Bodrum çiçeklerle donatılıyor
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Bodrum çiçeklerle donatılıyor

Bodrum Belediyesi'nin korona virüs salgınıyla verdiği mücadele hız kesmeden devam ederken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü sokağa çıkma kısıtlaması ile yoğunluğun azaldığı Bodrum caddelerini çiçeklerle donatıyor.

Bodrum çiçeklerle donatılıyor
28.04.2020 10:28 | Son Güncelleme: 28.04.2020 10:29

Park ve Bahçeler Müdürlüğü pandemi sonrası Bodrum'da vatandaşların ve misafirlerinin gönlünce parklarda vakit geçirebilmesi için hummalı bir çalışma yürütüyor. Cadde ve sokakların rengarenk görünmesi için mevsimlik çiçekler dikiliyor.

Öte yandan karayollarında ait orta refüjlerin bakımı ve çiçeklendirmesi ile ilgili olarak Bodrum Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Karayolları arasında ortak bir protokol imzalandı. Yapılan protokol kapsamında, Kaynar mevkiinden Turgutreis Mahallesi'ne kadar olan orta refüjlerin çiçeklendirme çalışmalarına başlandı. Yokuşbaşı mahallesi Mümtaz Ataman kavşağıana yol üzeri ile Bitez kavşağı begonvillerle donatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün yetiştirdiği çiçeklerin dikimi önümüzdeki günlerde farklı cadde ve sokaklarda devam edecek.

İlçe genelinde tüm yeşil alanların bakımı titizlikle yapılırken, ağaçların budama işlemleri de devam ediyor. Ayrıca uygun görülen yerlere ağaç dikimi gerçekleştiriliyor.

Bodrum Belediyesi ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günler olan 23-24-25-26 Nisan tarihinde Bodrum ilçe genelinde;

50 adet palmiye türü, 388 adet yapraklı ağaç türünü budadı,

430 adet sardunya ile 123 adet çalı grubu bitki dikimi gerçekleştirdi.

90 adet begonvil dikimi ile Konacık rampasında 1.062 adet, Yokuşbaşı - Kızılağaç Kavşağında 1.780 adet, Kızılağaç Kavşağı ile Kaynar Mevkii arasında 3.460 adet olmak üzere toplamda 6.302 adet zakkum bitkisinin budama işlemini yaptı.

Bodrum çevre yolu Ortakent – Emniyet Müdürlüğü arası orta refüj 20.000 m2 çim alanda gübreleme ve sulama çalışmaları tamamlanırken, peyzaj düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan 40 kamyon bahçe toprağı, Bodrum çevre yolu ve Gıda Çarşısı bahçesine toprak serimi olarak kullanıldı. Çalışmalarda 60 kamyon budama atığının toplandığı bildirildi.

Yine Bodrum Emin Anter Bulvarı Cezaevi Kavşağı orta refüjde peyzaj çalışması yapılıp, damlama boruları serilerek otomatik sulama sistemi aktif hale getirildi. Bodrum girişinde yeşil alanda bitki budamaları yapılıp, yol kenarına begonvil dikerek Begonvil duvarı oluşturuldu, refüjde parke döşeme ve bordür çalışması gerçekleşti.

Belediye nikah salonu bahçesine, 350 m2 kayrak taş kaplaması yapılırken, bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında çocuk parklarındaki oyun grupları da kontrol edilerek onarımdan geçirildi. Yapılan bakım, budama, ekim ve dikim çalışmaları ilçe genelinde önümüzdeki günlerde devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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