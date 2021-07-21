BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ BAŞLADI
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BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ BAŞLADI

BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ BAŞLADI
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Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Kale Konserleri başladı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bodrum Belediyesi Kale Konserleri başladı. Ücretsiz halk konserlerinin ilkinde Yeşim Salkım ve Bade Derinöz sahne aldı. Konsere Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ile Emel Çakaloğlu ve çok sayıda müziksever katıldı.

Bayramın birinci günü Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirilen Yeşim Salkım ve Bade Derinöz konseri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Bodrum Belediyesi olarak, pandemi dolayısıyla uzun süredir yapmak istedikleri kale konserlerini yapamadıklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun, "Bu yıl 8 konser planladık. Sponsorlar eşliğinde tamamen ücretsiz bir konser serisi olacak. Hem çarşımızı canlandırmak hem de halkımıza değerli sanatçılarımızı ücretsiz izleme imkanı sağlamak istedik. Başkanımız Ahmet Aras'a ve Kültür Bakanlığımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Uzun zaman sonra müzikseverlerle buluşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Sanatçı Yeşim Salkım, "Bodrum Kalesi gibi büyülü bir ortamda bizi sizlerle bir araya getiren başta Bodrum Belediye Başkanı Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konser sonrası Bodrum Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Emel Çakaloğlu tarafından sanatçılara, 'Bodrum Belediyesi Sanat Dostu Beratı' ve çiçek takdim edildi.

Bayramın dördüncü günü olan 23 Temmuz Cuma akşamı ise Zekai Tunca, Ahmet Selçuk İlkan, Baha Boduroğlu ve Yıldızlar Korosu eşliğinde Perihan Sözen ile 'Yıldızlı Nağmeler' adıyla Türk Sanat Müziği konseri yapılacak.

BODRUM BELEDİYESİ KALE KONSERLERİ PROGRAMI:

'Bodrum Belediyesi Kale Konserleri'nin ikinci etabında ise; 23 Ağustos 2021 Pazartesi akşamı Sakiler Grubu, 26 Ağustos 2021 Perşembe akşamı Şevval Sam, 27 Ağustos 2021 Cuma akşamı Ferhat Göçer, 31 Ağustos 2021 Salı akşamı "Cennetten Çiçek mi Topluyorum? " şarkısı ile ünlü Zehra, 2 Eylül 2021 Perşembe akşamı Serdar Ortaç, 3 Eylül Cuma akşamı ise "Kardeşim Helikopter" repliği ile ünlü Uzi sahne alacak.

Programlar öncesinde yerel müzisyenlerin de sahne alacağı Bodrum Belediyesi Kale Konserleri, sponsorlar eşliğinde ücretsiz olarak düzenlenecek. Konserler saat 21. 00'da başlayacak.

Kaynak: Habermetre

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