Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı
Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen Bodrum açıklarında yakalandı.
Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen Bodrum açıklarında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Akyarlar açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda 14 Güney Afrika ve 4 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA