Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen Bodrum açıklarında yakalandı.

04.11.2019 11:57
Bodrum açıklarında 18 düzensiz göçmen yakalandı

Yasa dışı yollarla Yunan adalarına kaçmak isteyen 18 düzensiz göçmen Bodrum açıklarında yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Akyarlar açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan lastik botlarda 14 Güney Afrika ve 4 Myanmar uyruklu olmak üzere toplam 18 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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