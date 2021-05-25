Bodrum'lu oldu
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Bodrum'lu oldu

Bodrum'lu oldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Tuba Ünsal, kazandığı paraları gayrimenkule yatırdığı ortaya çıktı. Şile'de çiftlik evi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde daireleri ve Berlin'de lüks bir dairesi olan güzel oyuncunun, son adresi bakın neresi oldu. İşte detaylar...

Tuba Ünsal, yatırımlarını gayrimenkulden yana kullanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu, yaz için rotasını Bodrum Yalıkavak'a çevirdi. Ünsal, çocukları Sare ve Civan Mert'i doğayla iç içe büyütmek istediği için Yalıkavak'ın Gökçebel koyunda yer alan Adres Yalıkavak'tan 3+1 daire satın aldı. Şile'de çiftlik evi, İstanbul'un çeşitli semtlerinde daireleri ve Berlin'de lüks bir dairesi olan güzel oyuncunun, son yatırımı Adres Yalıkavak'ta oyuncu Pelin Karahan ve Bade İşçil de oturuyor. Ünsal'ın yeni dairesi şimdiden merak uyandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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