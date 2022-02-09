Böbrek yetmezliği yaşayan adam, sevgilisinin bağışıyla iyileşip başka kadınla sevgili oldu

Erkek arkadaşına böbreğini veren kadının uğradığı vefasızlık pes dedirtti. Yaşadıklarını TikTok hesabı üzerinden paylaştığı video ile anlatan Colleen Le, bundan 5 yıl önce eski sevgilisinin 17 yaşından beri kronik böbrek hastalığı ile mücadele ettiğini öğrendi.

BÖBREĞİNİ ARKADAŞA VERDİ

Böbrek fonksiyonunun yüzde 5'ten az olması nedeniyle diyalize giren adam için hastaneye giden Le, uyum testi yaptırdı. Yapılan tetkitler sonucu pozitif çıktı. Ve Le başarılı geçen ameliyat sonucunda bir böbreğini erkek arkadaşına verdi.

İLK ALDATMASINDA AFFETTİ

"Onun ölmesini istemedim" diyen Le, 7 ay sonra onu aldatacağını asla düşünmediğini söyledi. Sevgilisinin nakil ameliyatından 7 ay sonra bir grup arkadaşıyla Las Vegas'a gittiğini ve kendisini aldattığını öğrenen Le, erkek arkadaşını affederek bu durumu sineye çekti.

"EĞER BİRBİRİMİZ İÇİN YARATILMIŞSAK YENİDEN BİR ARAYA GELİRİZ"

Ancak adam, 3 ay sonra Le'yi tekrar aldattı. Böbreğini verdiği adam Le'ye gelerek ayrılmak istediğini ve, "Eğer birbirimiz için yaratılmışsak, sonunda Tanrı bizi tekrar bir araya getirecektir" ifadelerini kullandı. Bu sözleri duyan Le ise büyük üzüntü yaşadı.

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