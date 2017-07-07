"Böbreğimi Satıyorum Kaç Liraya Alırsınız?"

Gazete Habertürk'ten Hasan Örnekoğlu'nun haberine göre çarpıcı ve bir o kadar trajikomik anekdotlar anlatan Erk, her gün neredeyse birkaç kişinin kendilerine telefon ya da mail yoluyla ulaşıp organlarını satmak istediğini belirtti. İnsanların vakfın amacını yanlış anladığını ifade eden Erk, şunları söyledi: "Ülkemizde böbrek sağlığının korunmasını ve böbrek hastalıkları ile mücadele kapsamında faaliyetler gösteriyoruz. Son dönem kronik böbrek yetmezliği hastalarına hemodiyaliz tedavisi veriyoruz ve kronik böbrek hastalarının en seçkin tedavi yöntemi olan böbrek naklinin yasal olarak artması için kadavradan organ bağışının artması yönünde çalışmalarda bulunuyoruz."

'BAZILARI UTANARAK ARIYOR'

Konuyla ilgili insanları bilinçlendirmek istediklerini kaydedan Erk, "Bizi arayan kimi insanlar gerçekten utanarak arıyor, kimileri ise gerçekten çok pişkin. Biz bu kimselere organ satmanın suç unsuru olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.