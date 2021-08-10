Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmi
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Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmi

Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmi
InterSinema.com - Haberler | Sinema

Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, Amerikalı bir ressam, sanat eğitmeni ve televizyon sunucusu olan Bob Norman Ross'un hayatına odaklanıyor. Belgeselde, 1983'ten 1994 yılına kadar yayınlanan The Joy of Painting'in yaratıcısı olan Ross'un hayatının bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor.

Yönetmen: Joshua Rofé

Filmin Türü: Belgesel

Orijinal Adı: Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed

Yapımcı Firma: Netflix

Yapım Yılı: 2021

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 92 dk.

Dağıtıcı Firma: Netflix

Vizyon Tarihi: 25.08.2021

Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

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Kaynak: InterSinema.com

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