Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmi
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Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed, Amerikalı bir ressam, sanat eğitmeni ve televizyon sunucusu olan Bob Norman Ross'un hayatına odaklanıyor. Belgeselde, 1983'ten 1994 yılına kadar yayınlanan The Joy of Painting'in yaratıcısı olan Ross'un hayatının bilinmeyenleri gözler önüne seriliyor.
Yönetmen: Joshua Rofé
Filmin Türü: Belgesel
Orijinal Adı: Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 92 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 25.08.2021
Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Arasında Gizlenen İhanet ve Hırs Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Kaynak: InterSinema.com