Bob Marley'in Doğum Günü İstanbul'da Kutlanacak

Reggae müziğin efsane ismi Bob Marley'in dünyaya gelişinin 73. yıl dönümü, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sanatçının doğum günü dolayısıyla yarın akşam Babylon'da "Bob Marley Doğum Günü Kutlaması" konseri gerçekleştirilecek.

Bob Marley

Dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Marley, 6 Şubat 1945'te siyahi bir anne ile beyaz bir babanın çocuğu olarak Jameika'da dünyaya geldi.

Sanatçı, kısa hayatı boyunca 130'un üzerinde plak ile yüzlerce şarkıya imza attı. Marley, Peter Tosh and Bunny Wailer ile 1963'te kurduğu The Wailers grubuyla kariyerine başladı.

The Wailers ve Marley'in ilk plağı "Simmer Down" 1964'te yayımlandı.

Bob Marley ile grubu, 1965'te The Wailing Wailers, 1970'te "Soul Rebels", 1971'de "Soul Revolution ve "The Best of The Wailers", 1973'te "Catch a Fire" ve "Burnin", 1974'te "Natty Dread", 1976'da "Rastaman Vibration", 1977'de "Exodus", 1978'de "Kaya", 1979'da "Survival", 1980'de "Uprising" albümlerine imza attı.

Eserleriyle Jameika müziğinin evrensel bir boyut kazanmasını sağlayan Marley, İngiltere ve Avrupa ülkelerinde büyük bir dinleyici kitlesine sahip oldu.

Şarkılarında politik ancak basit bir içerik kullanmayı tercih eden sanatçının "Get Up, Stand Up" ve "No Woman No Cry" gibi politik olmayan konuları ele alan şarkıları da dikkati çekti.

Birleşmiş Milletler "Barış Madalyası", Afrika insanına yapılan insancıl yardımlara şarkılarıyla destek olduğu için 1978'de Bob Marley'e verildi.

Futbol oynarken ayak başparmağında açılan bir yaradan dolayı 1977'de deri kanseri olduğu ortaya çıkan Marley, dini inancı dolayısıyla parmağının kesilmesini istemedi. Sağlık durumu kötüleştiği için, son günlerini yaşamak üzere Almanya'dan ülkesi Jamaika'ya dönerken durumu kritikleşen Marley'in uçağı acil tıbbi yardım için Miami'ye iniş yaptı.

Bob Marley, Miami Florida'da 11 Mayıs 1981'de 36 yaşındayken hayata veda etti.