BMS Çelik halka arz ne zaman? BMS Çelik halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), BMS Çelik, Oyak Yatırım, Ünlü Yatırım ve Başkent Doğalgaz'ın halka arzlarına onay verdi. Peki, BMS Çelik halka arz ne zaman? BMS Çelik halka arz fiyatı ve hisse kodu nedir? BMS Çelik halka arz eşit mi, oransal mı?

Türkiye'nin öncü demir-çelik ihracatçı şirketlerinden olan BMS Çelik Hasır'ın halka arzının onaylandığı açıklandı. Halka arzın onaylanması ile birlikte gözler Borsa İstanbul'da gerçekleştirilecek talep toplama sürecine çevrildi.

BMS ÇELİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Borsa'da talep toplama işlemlerini 31 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek olan şirket, böylece %60,9'luk sermaye artırımı yapmış olacak. BMS Çelik Hasır, pay başına 4,87 TL'den halka arz edilecek.

SPK Haftalık Bülteni'ne göre; BMS Çelik'in hisse satış fiyatı 4,87 TL, Oyak Yatırım'ın 18,65 TL, Ünlü Yatırım'ın satış fiyatı 6,90 TL ve Başkent Doğalgaz'ın pay başına satış fiyatı 9,72 TL olarak belirlendi.

Halka arz fiyatı %30 iskonto ile 4.87 olarak belirlendi

Özellikle son yıllarda demir-çelik talebinin patlaması ile rekor cirolar gerçekleştiren şirket, halka arza %30 iskontolu fiyatla 4.87 TL ile giriyor. Halka arz ile birlikte Borsa İstanbul'da ilginin yüksek olduğu demir-çelik sektörü bir şirket daha kazanmış olacak.

4 kıtada 30'dan fazla ülkeye ihracat

Halka arz gelirleriyle yeni yatırımlar yapmaya devam edeceği açıklanan şirketin Türkiye'nin bu alandaki ihracatında payı yüzde otuzlara ulaşıyor. 40 yılı aşkın başarısını halka arz ile daha da pekiştirmeyi hedefleyen BMS Çelik Hasır, elde edeceği kaynakla mevcut yatırımlarını sürdürerek, işletme sermayesini güçlendirip hem yurtiçinde hem de yurtdışında pazar payını artırmayı hedefliyor.

40 Yılı Aşkın Deneyimle Demir-Çeliğin Kalbinde

1968 yılından bu yana sektör içerisinde yer alan Şirket ortakları, sahip oldukları iş ilişkileri ve tecrübeleriyle sektördeki köklü yerini daha da yukarıya taşıyarak yüzde yüz yerli sermaye ile pazarın öncü markalarından biri olmanın yanı sıra girişimlerinin diğer firmalara da örnek olmasını amaçlıyor.

Şirket yaptığı açıklamada; TSE standartlarının yanı sıra uluslararası standartlarda da çelik hasır üretim kabiliyetine sahip olduklarını belirterek, Şirket'in borçlanarak değil halka arz yaparak büyümek istediğini ifade etti. BMS Çelik Hasır elde ettiği geliri pazar payını ve ihracatını artırmanın yanı sıra Gebze'deki yatırımlarını devam ettirmek ve buradaki makine parkurunu yenilemek için kullanacak. Yine demir-çeliğin kalbinin attığı İzmir Aliağa'daki arsalarında yeni bir tesisin de planlandığını belirten Şirket tüm hedeflerinin büyümeye odaklı olduğunu beyan etti.

BMS Çelik Hakkında

Türkiye'nin ilk çelik hasır fabrikası olan BMS Çelik Hasır 1971 yılında Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulmuş ve farklı firmalar tarafından 2001 yılına kadar işletilmiştir. Bu tesisin makineleri ve fabrika binası 2004 yılında kurulmuş olan Zontur Çelik Hasır Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 2004 yılı Eylül ayında icradan satın alınarak BMS Grup bünyesine dahil edilmiştir.

Şirket'in ana faaliyet konusu, çelik hasır, soğuk çekilmiş çubuk demir, yüksek karbonlu çelik tel, soğuk çekilmiş kangal, galvanizli tel, örgü teli, fens teli, etriye, çiroz ve hazır demir mamullerinin imalatı ve ticari mal (inşaat demiri) ticaretini gerçekleştirmektir.

Şirket Gebze tesisi için 05.10.2020 tarih ve 2020/865 sayılı ve Manisa tesisi için 28.01.2021 tarih ve 2021/33 kapasite Raporunda yer alan yıllık üretim kapasitesi verilerine göre Manisa tesisi tek vardiya çalışılması halinde 59.192 ton, tam kapasitede ise toplamda yıllık 177.576 ton, Gebze tesisi tek vardiya çalışılması halinde 16.890 ton, tam kapasitede ise toplamda yıllık 50.670 ton çelik hasır, düz çubuk ile nervürlü çelik çubuk üretim kapasitesine sahiptir. Manisa'da 9.000 m² kapalı 3.000 m² açık, Gebze'de 2500 m² kapalı, 250 m² idari ofis olmak üzere 14.750 m² alanda faaliyet gösteren Şirket, başta Türk standartları olmak üzere dünyada genel kabul edilen ASTM-Uluslararası Amerikan Test ve Materyalleri Topluluğu standartları, DIN-Alman Standartlar Enstitüsü ve BSI-İngiliz Standartlar Enstitüsü standartlarında üretim yapmaktadır.

Şirket'in, üretim faaliyetlerine ek olarak Manisa merkez adresinde ve İstanbul şube adresinde olmak üzere inşaat demiri alım ve satım departmanları bulunmaktadır. İnşaat demiri satışları, alıcı firmalardan gelen talepler doğrultusunda imalatçı firmalardan tedarik edilerek depolanmaktadır. Gelen siparişler doğrultusunda da satışı yapılmaktadır. İzmir Aliağa'daki arsanın toplam yüzölçümü 39.997 m² iken, arsanın içerisinde 2.500 m² alanlı tek katlı fabrika binası bulunmaktadır.