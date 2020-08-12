BMD BAŞKANI ÖNCEL: HAZİRAN'A KIYASLA TEMMUZ'DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İYİLEŞME SÖZ KONUSU
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BMD BAŞKANI ÖNCEL: HAZİRAN'A KIYASLA TEMMUZ'DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İYİLEŞME SÖZ KONUSU

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dernek üyesi markalarla yaptıkları anket sonucuna göre, "Haziran ayına kıyasla temmuz ayında alışveriş merkezlerinde iyileşme söz konusu.

12.08.2020 12:22 | Son Güncelleme: 12.08.2020 12:34

BİRLEŞMİŞ Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dernek üyesi markalarla yaptıkları anket sonucuna göre, "Haziran ayına kıyasla temmuz ayında alışveriş merkezlerinde iyileşme söz konusu. 'Tüketici yavaş yavaş alışveriş merkezlerine dönüyor' diyebiliriz ancak halen üç markadan birinin cirosunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'nin altında kaldığını görüyoruz" dedi. Öncel, "Tüketiciler havaların da iyi gitmesi sebebiyle cadde mağazalarını tercih ediyor" diye konuştu.

"TÜKETİCİLER HAVALARIN DA İYİ GİTMESİ SEBEBİYLE CADDE MAĞAZALARINI TERCİH EDİYOR"

Türkiye'nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından yapılan ankete göre, cadde üzerinde bulunan marka mağazaların, AVM'de bulunan mağazalara oranla ciro artışında önde gittiği belirtildi. Alışveriş merkezlerinde de haziran ayına oranla temmuz ayında iyileşme olduğunu ifade eden BMD Başkanı Sinan Öncel, "Birleşmiş Markalar Derneğinin 300 üyesiyle yaptığımız anket çalışmasına göre haziran ayına kıyasla temmuz ayında alışveriş merkezlerinde iyileşme söz konusu. Tüketici yavaş yavaş alışveriş merkezlerine dönüyor diyebiliriz ancak halen üç markadan birinin cirosu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80'nin altında kaldığını görüyoruz. Öte yandan cadde mağazaları biraz daha iyi. Tüketiciler havaların da iyi gitmesi sebebiyle cadde mağazalarını tercih ediyor" dedi.

"STOPAJIN 10 PUAN İNDİRİLMESİ ÇOK BÜYÜK KATKI SAĞLADI"

Ekonomik faaliyetlerin hızla normalleşmeye dönmesine katkı sağlanması amacıyla iş yeri kira stopajının yüzde 20'den yüzde 10'a düşürülmesinin sektöre büyük katkı sağladığını belirten Öncel, "Cadde mağazaları ve AVM'deki mağazaları kıyasladığımız zaman enflasyon farkını koymaksızın geçen yılın aynı dönemine göre cirosu yüzde 80-90'lara ulaşan marka sayımız oldukça fazla. Fakat bu oran AVM'lerde maalesef yüzde 30-35'lerde kaldı. Ancak dükkan kiralamada KDV ve stopajın 10 puan indirilmesi çok büyük katkı sağladı" diye konuştu.

"ELEKTRONİK ALIŞVERİŞİ İNTERNETTE CİDDİ BİR DERİNLİK KAZANMAYA BAŞLADI"

"İnternet satışlarımız haziran ayına göre biraz hızını kesti ama yine geçen yılın aynı dönemine göre çok daha yukarıda seyrediyorö diyen Öncel, 'Özellikle elektronik alışverişi internette ciddi bir derinlik kazanmaya başladı. Tüketiciler dışarıdaki mağazalar açılmasına rağmen internetten alışveriş yapmayı tercih ediyorlar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yabancı harcamalarda kayıp olduğunu söyleyen Öncel, "Yabancı harcamalarında da çarpıcı bir veri var. Özellikle geçen yılla kıyasladığımız zaman çok önemli düşüş var. Geçen yıl 21.5 milyar liralık yabancı kartlarla yapılan harcama bu sene 3.5 milyara inmiş vaziyette. 18 milyar liralık bir kayıp söz konusu. Bu özellikle turistik AVM'lerde yaşandı" ifadelerini kullandı.

"KAPALI ALANDA OLMAKTANSA DIŞARISI DAHA İYİ"

Vatandaşlar da alışveriş tercihinde cadde mağazalarını tercih ettiğini belirtiyor. AVM'deki mağazaların kalabalık olması sebebiyle cadde mağazaları tercih ettiğini söyleyen Hatice Yıldırım, "Cadde mağazalarını tercih ediyorum. AVM'ler hala çok kalabalık. Cadde mağazalarında hem daha az müşteri oluyor hem daha çabuk girip çıkıyorsun. Kapalı alanda olmaktansa dışarısı daha iyi"dedi.

Gizem Kara, "Tercihim AVM'ler olmuyor. En son ne zaman AVM'ye gittim hatırlamıyorum. Açık alan daha güvenli geliyor. Hava sirkülasyonunun olduğu bir yer. Çoğunlukla internetten alışveriş yapıyorum. Hem çalıştığım hem de mağaza girip çıkmak istemediğim için interneti tercih ediyorum. Zorunlu olmadıkça alışveriş yapmıyorum" şeklinde konuştu.

BMD BAŞKANI ÖNCEL: HAZİRAN'A KIYASLA TEMMUZ'DA ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE İYİLEŞME SÖZ KONUSU

Kaynak: DHA

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