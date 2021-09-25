BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı - Haberler
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BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Dünya

Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, Birleşmiş Milletler Zirvesi haftasında cuma günü akşam saatlerine denk gelen konuşmasını yaparken, Genel Kurul salonunda az sayıda kişinin bulunmasına, "Kaç kez daha liderlerin birbiriyle görüşme yapmasının beklendiği bir örgütte boş bir salona hitap edeceğiz? Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı" sözleriyle tepki gösterdi.

Bm 76. Genel Kurul görüşmelerinin 4. gününde Barbados Başbakanı Mia Amor Mottley, kürsüye çıktı. Boş denecek kadar az sayıda kişinin olduğu salona hitap eden Mottley, BM için "liderlerin toplanıp birbirini dinlemediği, konuşup birbiriyle konuşmadığı örgüt" değerlendirmesinde bulundu.

"SÖZLERİMİZİN BİR DEĞERİ OLMALI"

''Seslerini duyuramayan liderler daha kaç kez buraya gelmeli ve sonunda gelmeyi bırakmalı? diyerek serzenişte bulunan Mottley, "Sesimiz duyulmalı ve sözlerimizin değeri olmalı" dedi.

BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı

"DAHA KAÇ KİŞİNİN ÖLMESİ GEREK?"

Kovid-19 salgını ve aşı dağıtımındaki adaletsizliğe de değinen Mottley, "1.7 milyar fazla aşının paylaşılması için daha kaç kişinin ölmesi gerek" diye sordu. İklim değişikliğiyle mücadele içinse "Kaç ada devletinin sular altında kalması gerek?'' diyen Mottley, "İnsanları Ay'a gönderebiliyor ve erkeklerin kelliğine çözüm bulabiliyorsak, insanların uygun fiyatlara yemek yiyebilmesi gibi basit sorunları da çözebiliriz" dedi.

Mottley, "Dünya ne ile kumar oynanmayacağını biliyor. Bu ateşi kontrol edemezsek hepimizi yakar" ifadelerini kullandı.

BM zirvesinde boş salona hitap eden Barbados Başbakanı isyan etti: Sözlerimizin bir değeri olmalı
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Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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