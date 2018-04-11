BM Yemen Özel Temsilcisi, Bae'de Salih'in Oğluyla Görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret eden Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, eski Yemen Cumhurbaşkanı Ali Abdullah Salih'in oğlu Ahmed Ali Salih'le bir araya geldiği bildirildi.

Genel Halk Kongresi (GHK) Partisine bağlı "Haber" adlı haber ajansına göre, BAE'yi ziyaret eden Griffiths, eski Cumhurbaşkanı'nın oğlu Ahmed Ali Salih'le görüştü.

Görüşmede, Yemen'deki gelişmeler, adil ve siyasi çözüme ulaşma yolları, Yemen halkının sıkıntılarına son verecek ve bölgede güvenlik ile istikrarı teminat altına alacak barışın sağlanması meselesinin ele alındığı kaydedildi.

Salih'in, GHK yetkililerinin ülke içinde ve dışındaki tutumundan, birlik ve beraberlik konusundaki kararlılık ve azminden övgüyle söz ettiği duyuruldu.

İkilinin, ülkenin ve geleceğinin inşasına tüm tarafların katılmasının önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Oğul Salih'in bu görüşmesi, babasının 4 Aralık 2017'de öldürülmesinin ardından bir BM yetkilisi ile yaptığı ilk görüşme niteliği taşıyor.

Yemen'de 1,5 yılı aşkın süredir duran diyalog görüşmelerini yeniden başlatmak için bölge ülkelerini ziyaret eden BM Özel Temsilcisi Griffiths, BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye gitmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile Kuveyt'te yapılan 3 turun ardından 1,5 yılı aşkın süre sekteye uğramıştı.