Bm, Sivillerin İdlib'ten Çıkışı İçin Koridor Açılmasını İstedi

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, bölgede çıkması muhtemel büyük çaplı operasyonların insan kaybına yol açmaması İdlib'te sivillerin bölgeyi terk etmesi için güvenli bir koridor açılmasını istedi.

Mistura, Cenevre'de basına yaptığı açıklamada, "Ben şahsen fiziksel olarak, bu defa hükümetle işbirliği içinde konuyla bizatihi ilgilenmeye için hazırım. Savaşın bitmesinin ardından insanların kendi yerlerine güvenle dönmesini garanti edecek şekilde çıkış koridoru oluşturulmasını gerekir" dedi.

Staffan Mistura, Rusya, İran ve Türkiye'e çağrıda bulunarak İdlib bölgesinde, klorin gibi kimyasal madde kullanılmasıyla milyonlarca insanı etkileyecek savaşa mani olmalarını istedi.

Mistura, İdlib'te 10 civarında yabancı savaşçı bulunduğunu, sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulmasını istedi.

Suriye devlet Başkanı Beşar Esad'ın İdlib'e aşamalı saldırı düzenlemeyi planladığı belirtildi. Kremlin'in İdlib'i terörist yatağı olarak niteleyerek problemi çözmemenin iyi bir seçim olmadığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Haber Ajansına yaptığı açıklamada Rusya'nın eylülün ilk haftasında manevralar için bölgeye birisi füze kruvazörü olmak üzere 25 gemi, 30 Jet uçağı göndereceğini söyledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada tatbikatların anti-hava ve anti deniz altı savunmasına yoğunlaşacağını söyledi. Moskova'nın tatbikat için uluslararası kuruluşlara, tatbikatlar hakkında bilgilendirme yaparak bunun bölgeye giren hava ve deniz araçlarına tehlike oluşturabileceği ikazında bulunduğu belirtildi. - CENEVRE