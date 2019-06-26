BM Raporu: Kadınlar için en tehlikeli yer kendi evleri
Birleşmiş Millet (BM) Kadın Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan ve bu seneki başlığı 'Değişen Dünyada Aile' olan Dünya Kadın İlerleme raporu salı günü yayınlandı.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi, kadınlar için en tehlikeli yerin kendi evleri olduğunu açıkladı. Araştırmacılar, her 10 ülkeden sadece 4'ünün evlilik içi tecavüzü suç saydığını vurgulayarak, hukuki reform yapılması çağrısında bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi tarafından yıllık olarak hazırlanan ve bu seneki başlığı 'Değişen Dünyada Aile' olan Dünya Kadın İlerleme raporu salı günü yayınlandı. Araştırmalar sonucu oluşturulan raporda, kadınlar için en tehlikeli yerlerden birinin kendi evleri olduğu belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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