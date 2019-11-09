BM Özel Raportörü: "Mursi'nin ölümü devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir"
BM Özel Raportörü Callamard ve BM Keyfi Gözaltı Üzerine Çalışma Grubu: "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir"
Birleşmiş Milletler (BM) insan hakları uzmanları, Mısır'daki cezaevi koşullarının demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin doğrudan ölümüne yol açmış olabileceğini vurgulayarak, "Mursi'nin bu çileli şartlara maruz kaldıktan sonraki ölümü, devlet destekli keyfi bir cinayet olabilir." ifadesini kullandı.
Mursi'nin 17 Haziran'da mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinden aylar sonra, BM'den Mısır yönetimine yönelik sert tepki geldi. Euronews.com'da Görüntüle