BM, Kovid-19 nedeniyle barış gücü askerlerinin rotasyonunu askıya aldı BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle barış gücü askerlerinin yeniden konuşlandırılmasını askıya aldı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle barış gücü askerlerinin yeniden konuşlandırılmasını askıya aldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, yaptığı açıklamada, BM barış gücü askerleri ve uluslararası polis güçlerinin rotasyonu ve yeniden konuşlandırılmasını 30 Haziran'a kadar askıya aldıklarını duyurdu.

Dujarric, mevcut barış gücü misyonlarındaki askerlerin salgın yüzünden yerlerinden oynatılmayacağını belirtti.

BM'nin Orta Doğu, Afrika, Kıbrıs gibi dünyanın çeşitli bölgelerindeki 13 barış gücü misyonunda üniformalı ve sivil 100 binden fazla kişi görev yapıyor.

Kaynak: AA