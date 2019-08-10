BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu

BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı

10.08.2019 21:36
BM Genel Sekreteri'nden Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'gerginlikleri azaltma' konusunda destek mektubu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın hidrokarbon kaynaklarının yönetimi konusundaki önerisine ilişkin, "Gerginliklerin azaltılması için tüm çabalar memnuniyetle karşılanmaktadır." ifadesini kullandı.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BM Genel Sekreteri Guterres, Cumhurbaşkanı Akıncı'ya bir mektup gönderdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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