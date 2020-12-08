BM Genel Kurulu, "Rusya'nın tüm askerlerini Kırım'dan çekmesi" kararını onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BM Genel Kurulu, "Rusya'nın tüm askerlerini Kırım'dan çekmesi" kararını onayladı

08.12.2020 09:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 09:18
BM Genel Kurulu,

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.

193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser" kaldı.

Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından işgalinin kınandığı kararda, "ilhakın tanınmadığı" teyit edildi, "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" ifade edildi.

Kararda, BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme çabalarını desteklemesi" çağrısı yapıldı.

BM Genel Kurulu, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına transferinden derin endişe duyulduğunu" bildirdi.

Karar, Kırım'ın ilhakı konusunda kamuoyunun görüşünü yansıtıyor

Kararda, Rusya'nın Kırım'da ele geçirdiği Ukrayna askeri endüstri şirketlerini kullanması da kınandı.

Moskova'ya Kırım'daki nükleer tesisler ve materyalin yetki alanını genişletme çabalarına son vermesi istenilen kararda, Rusya'nın, Ukrayna vatandaşları dahil Kırım sakinlerini mecburi askerlik hizmetine almasına karşı çıkıldığı vurgulandı.

BM Genel Kurulu kararında, Rusya'nın Kırım'da savaş gemileri inşa etmesi kınanarak, Moskova'ya Karadeniz'de, Azak Denizi'nde ve Kerç Boğazı'nda uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun seyrüseferi engellemekten kaçınması çağrısı yapıldı.

Batılı ülkeler tarafından desteklenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan kararın, Kırım'ın ilhakı konusunda dünya kamuoyunun görüşünü yansıttığı ifade ediliyor.

BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

İlgili Haberler

- BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: 'Aşıya erişim adil olmalı'
- BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Aşıya erişim adil olmalı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu'nda BM Genel Kurulu'na seslendi Açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kovid-19'la Mücadele Özel Oturumu"nda BM Genel Kurulu'na seslendi Açıklaması
Son dakika haberleri | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti- Aliyev: 'Türkiye ve Rusya ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı'
Son dakika haberleri | - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, BM Genel Kuruluna hitap etti- Aliyev: "Türkiye ve Rusya ateşkesin sağlamasında önemli rol oynadı"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Onur Ünlü Pınar Altuğ Demet Akalın
Spor Samatta Serdar Aziz Ersun Yanal Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Kaza Türk Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BM Genel Kurulu, "Rusya'nın tüm askerlerini Kırım'dan çekmesi" kararını onayladı - Kırım
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 09:21:33. #1.14#
title