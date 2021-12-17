BM, Etiyopya'daki "insan hakları ihlallerinin" soruşturulmasını kabul etti - Haberler
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BM, Etiyopya'daki "insan hakları ihlallerinin" soruşturulmasını kabul etti

BM, Etiyopya'daki
AA / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki iç savaşta tüm tarafların işlediği insan hakları ihlalleri ve suistimallerini soruşturmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan heyet kurulmasına yönelik karar tasarısını kabul etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi, Etiyopya'daki iç savaşta tüm tarafların işlediği insan hakları ihlalleri ve suistimallerini soruşturmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan heyet kurulmasına yönelik karar tasarısını kabul etti.

Konsey, Avrupa Birliği'nin (AB), talebi üzerine Etiyopya'daki "ciddi insan hakları durumunu" görüşmek üzere özel oturum düzenledi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiser Yardımcısı Nada el-Nashif, Etiyopya'daki tüm taraflara, sivilleri korumak ve insan hakları ihlallerine son vermek için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.

Konuşmaların ardından Etiyopya'daki iç savaşta tüm tarafların işlediği insan hakları ihlalleri ve suistimallerini soruşturmak üzere uluslararası uzmanlardan oluşan heyet kurulmasına yönelik karar tasarısı oylandı.

Etiyopya hükümetinin yoğun tepki gösterdiği oylamada, AB'nin sunduğu tasarı 47 üyeli Konseyde 21 lehte, 15 aleyhte ve 11 çekimser oyla kabul edildi.

Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeler tasarının aleyhinde oy kullanırken AB ülkelerinin lehte oy kullandığı görüldü. Bazı Afrika ülkelerinin ise çekimser kalması dikkati çekti.

Etiyopya hükümeti protesto edildi

Oylamanın yapıldığı saatte ise BM Cenevre Ofisi'nin önünde bir grup Etiyopyalı, hükümet aleyhinde gösteri yaptı.

Tasarının kabul edilmesiyle uluslararası uzmanlardan oluşan heyet soruşturmayı tamamladıktan sonra hazırladığı raporu Konseye sunacak.

BM İnsan Hakları Konseyi kararları tavsiye niteliği taşıyor ve kararların yasal bağlayıcılığı bulunmuyor.

Etiyopya ordusu, ülkede isyancılar tarafından işgal edilen pek çok bölgeyi geri alsa da çatışmalar halen sürüyor.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Etiyopya'da çatışma ve diğer tehditlerden ötürü insani durumun endişe verici boyutlara ulaştığını belirterek 23 milyon kişinin yardıma muhtaç olduğunu duyurmuştu.

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AA / Bayram Altuğ - Son Dakika Haberleri

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