BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki...
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BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki...

Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: 'Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak"

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak"

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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