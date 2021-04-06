BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki...
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak"
BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak"
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı