BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki...

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır: "Birleşmiş Milletler olarak size şunu garanti edebilirim ki benim başkanlığım döneminde hiçbir ülkedeki askeri darbe destek bulmayacak"