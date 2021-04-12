Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?
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Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?

Özel yapımlarıyla Türkiye'de başarılı işlere imza atan BluTV, yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı' ile çok konuşulan yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Peki, Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak? Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim?

Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek. Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?

BLUTV YEŞİLÇAM KONUSU NE?

Yeşilçam, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı, senaryosu Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından kaleme alınan bir BluTV dönem dizisi. 1960'li yılların Yeşilçam'ının anlatılacağı dizinin başrolünde ise Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci yer almaktadır.

Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?

Özel yapımlarıyla Türkiye'de başarılı işlere imza atan BluTV, yüksek prodüksiyonlu ilk dönem dizisi 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı' ile çok konuşulan yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. 1960'lar Türkiye'sinin gölgesinde altın çağını yaşamaya başlayan Yeşilçam Sineması'ndaki bir yapımcının ayakta kalma hikayesini anlatacak olan 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu. Emel Sayın'ın 'Rüyalar Gerçek Olsa' şarkısının eşlik ettiği gösterişli tanıtım, izleyenleri 1960'lı yıllardaki bir Yeşilçam filmi galasına götürürken sunulacak görkemli ve nostaljik dünyanın kapılarını araladı. Dizide Çağatay Ulusoy, her şeyini kaybetmiş ancak Yeşilçam'da küllerinden yeniden doğmaya çalışan sinema aşığı yapımcı Semih Ateş'e hayat verecek.

Blutv Yeşilçam konusu, oyuncuları ve karakterleri kim? Yeşilçam dizi mi, film mi? Yeşilçam ne zaman başlayacak?

Aynı zamanda dizide Çağatay Ulusoy'a Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci eşlik edecek. Afra Saraçoğlu, Yeşilçam'ın kapısını gerçek bir sanatçı olmak için çalan genç ve güzel Tülin Saygı'yı, Selin Şekerci ise Yeşilçam'ın gözde yıldızlarından Mine Cansu'yu canlandıracak. 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı'nın oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci'nin yanı sıra Güngör Bayrak, Nilüfer Açıkalın, Altan Erkekli, Yetkin Dikinciler, Özgür Çevik, Ayta Sözeri ve Bora Akkaş gibi başarılı ve usta isimler buluşuyor. Yapımını Eastern Sunrise'ın, yapımcılığını Sibel Tuna'nın üstlendiği; senaryosunu Levent Cantek ve Volkan Sümbül'ün kaleme aldığı 'Yeşilçam: Bir Sinema Hayvanı' dizisinin yönetmen koltuğunda 'Babam ve Oğlum', 'Issız Adam', 'Unutursam Fısılda' gibi pek çok önemli filmde imzası bulunan usta yönetmen Çağan Irmak oturuyor.

YEŞİLÇAM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayın tarihi: 22 Nisan 2021

Yönetmen: Çağan Irmak

BLUTV YEŞİLÇAM OYUNCULARI KİM?

• Çağatay Uluysoy (Semih)

• Afra Saraçoğlu (Tülin)

• Selin Şekerci (Mine)

• Ayta Sözeri (Kuvvet)

• Güngör Bayrak (Belkis)

• Nilüfer Açıkalın (Adviye)

• Bora Akkaş (Hakan)

• Özgür Çevik (İzzet)

• Yetkin Dikinciler (Reha)

• Altan Erkekli (Mümtaz)

• Selin Kahraman (Aysel)

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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