Blueberry Olağanüstü Macera filmi konusu nedir? Blueberry Olağanüstü Macera oyuncuları, fragmanı
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Vincent Cassel, Fransa, Sinema, Güncel, Haber

Blueberry Olağanüstü Macera filmi konusu nedir? Blueberry Olağanüstü Macera oyuncuları, fragmanı

Mike Blueberry'nin, Palomito kasabasında beyaz Amerikalılar ve Kızıldereliler arasında dengeyi sağlamak ve korumak için görevi başındadır. Ancak geçmişten gelen bir misafir, hem kasabayı hem de Blueberry'i altüst edecektir. Blueberry Olağanüstü Macera filmi fragmanı haberimizde.

25.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:22
Blueberry Olağanüstü Macera filmi konusu nedir? Blueberry Olağanüstü Macera oyuncuları, fragmanı

Blueberry Olağanüstü Macera filmi, 2004 yapımı bir Fransız yapımıdır. Jan Kounen'in yönetmenliğini yürüttüğü, Matt Alexander ile Gérard Brach'ın senaryosunu yazdığı filmin başrolünde ise Vincent Cassel bulunuyor. 1960'larda Fransa'da çıkan bir çizgi romandan esinlenilen Blueberry Olağanüstü Macera filmi ayrıntıları...

Blueberry Olağanüstü Macera filmi için tıklayın...

BLUEBERRY OLAĞANÜSTÜ MACERA OYUNCULARI

Şerif Mike S. Blueberry'nin kasabasındaki huzuru ve düzeni korumaya çalıtığı günlerde ansızın karşısına çıkan eski düşmanı yüzünden atıldığı zorluklar ekrana geliyor. Filmin oyuncuları arasında bulunan isimler:

Vincent Cassel

Juliette Lewis

Michael Madsen

Temuera Morrison

Ernest Borgnine

Djimon Hounsou

Hugh O'Conor

Geoffrey Lewis

Nichole Hiltz

Kateri Walker

Vahina Giocante

Kestenbetsa

Tchéky Karyo

Eddie Izzard

Colm Meaney

François Levantal

BLUEBERRY OLAĞANÜSTÜ MACERA FİLMİ KONUSU

1997 yapımı 'Dobermann' filmiyle tanınan Hollanda asıllı yönetmen Jan Kounen'in imzasını taşıyan 'Blueberry', 1960'larda Fransa'da yayınlanmaya başlayan klasikleşmiş western çizgi romanının sinema uyarlamasıdır.

Şerif Mike S. Blueberry, Palomito kasabasında, beyaz Amerikalılarla Kızıldereliler arasındaki barışı korumaktadır. Ancak, Blueberry'nin geçmişinde de travmatik izleri olan kanlı katil Wally Blount'un çıkagelmesi, kasabadaki huzuru bozar. Blueberry, birlikte büyüdüğü şaman Runi'yle birlikte Blount'u saf dışı etmenin yollarını aramaya başlar. Ancak Blount'la yüzleşmek amacıyla atıldığı macera, daha çok içsel bir yolculuk halini alacaktır.

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