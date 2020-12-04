Blue TV ücretsiz mi? Blue TV dizileri neler? Blue TV'ye nasıl üye olunur?

2015 yılında Doğan Holding çatısı altında kurulan, gerçek zamanlı veri akışı ve video on demand aracılığıyla internet üzerinden hizmet veren bir medya sağlayıcısı olan Blue TV ücretsiz mi? Blue TV dizileri neler? Blue TV'ye nasıl üye olunur?

Koronavirüs kapsamında 5 - 6 Aralık tarihinde sokağa çıkma yasağı ile ilgili Blue TV açıklamalarda bulundu. Peki, Blue TV ücretsiz mi? Blue TV dizileri neler? Blue TV'ye nasıl üye olunur?

BLUE TV ÜCRETSİZ Mİ?

Yerli video platformunda yer alan özel yapımlar, yüzlerce yerli, yabancı dizi ve film bu hafta sonu herkese ücretsiz olacak. BluTV içerikleri, 4 Aralık Cuma akşamı 21.00 ve 6 Aralık Pazar akşamı 23.59 saatleri arasında herkesin ücretsiz erişimine açılacak.

BLUE TV'YE NASIL ÜYE OLUNUR?

İzleyicilerin Cuma gününden itibaren BluTV'nin internet sitesinden e-posta adreslerini kullanarak kod alabilir ve bu kod ile yukarda bahsettiğimiz saat aralığında BluTV içeriklerinden ücretsiz bir şekilde yararlanabilirsiniz.

BLUE TV DİZİLERİ!

Sıfır Bir (2017-2019)

Sahipli (2017)

7 Yüz (2017)

Bartu Ben (2018)

Yaşamayanlar (2018)

Dudullu Postası (2018)

Bozkır (2018-2019)

Behzat Ç. (2019-2020)

Aynen Aynen (2019)

Sokağın Çocukları (2020)

Alef (2020)

Çıplak (2020)

Saygı (2020)

Yarım Kalan Aşklar (2020)