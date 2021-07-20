Blue Origin'den gelecek uzay uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satışı
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Blue Origin'den gelecek uzay uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satışı

Blue Origin'den gelecek uzay uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet satışı
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Güncel

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, şirketi Blue Origin'in gelecek uzay uçuşları için şimdiden yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını duyurdu.

Bezos, uzay seyahatinin ardından düzenlenen basın toplantısında, Amazon çalışanları ve müşterilerine uzay uçuşunun finansmanını sağladıkları için teşekkür etti.

Beklentilerinin yüksek olduğunu ve önemli ölçüde aşıldığını aktaran Bezos, çok zevkli bir deneyim olduğunu ifade etti.

Bezos, Blue Origin'in gelecek uzay uçuşlarına talebin çok fazla olduğunu vurgulayarak, şirketin gelecek uçuşları için yaklaşık 100 milyon dolar değerinde bilet sattığını aktardı.

Biletlerin fiyatına ilişkin bilgi vermeyen Bezos, Blue Origin'in uzaya bu yıl 2 yolcu uçuşu daha düzenlemeyi planladığını kaydetti.

ABD'li milyarder Bezos ve beraberindeki 3 kişi, Blue Origin'in geliştirdiği New Shepard aracıyla başarılı bir uzay seyahati gerçekleştirmişti.

Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin Üst Yöneticisinin (CEO) fizik öğrencisi oğlu 18 yaşındaki Olivier Deamon da eşlik etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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