Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?
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Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?

Kötü hava koşulları ve yılbaşında hediyelere harcanan kredi kartı borçları gibi etkenlerin birleşmesi ile bugün yılın en depresif günü seçildi

20.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:47
Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?

Dünya çapında ocak ayının üçüncü pazartesi günü, "yılın en depresif günü" olarak anılıyor. 'Pazartesi sendromu' (Blue Monday) olarak da bilinen günde insanlar, ruhsal anlamda "enerjilerini düşük ve kendilerini üzgün hissettiğini" söylüyor.


Peki sosyal medyada da yer bulan 'Blue Monday' tartışmalarının bilimsel bir açıklaması var mı? ya da yılbaşının ardından stoklarda kalan hediyelerin satışı için öne sürülmüş ticari gerekçesi olan bir "bunalım" mı Blue Monday? Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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