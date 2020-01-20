Blue Monday: Yılın üçüncü pazartesi günü en depresif gün mü?

20.01.2020 18:47 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:47

Dünya çapında ocak ayının üçüncü pazartesi günü, "yılın en depresif günü" olarak anılıyor. 'Pazartesi sendromu' (Blue Monday) olarak da bilinen günde insanlar, ruhsal anlamda "enerjilerini düşük ve kendilerini üzgün hissettiğini" söylüyor.



Peki sosyal medyada da yer bulan 'Blue Monday' tartışmalarının bilimsel bir açıklaması var mı? ya da yılbaşının ardından stoklarda kalan hediyelerin satışı için öne sürülmüş ticari gerekçesi olan bir "bunalım" mı Blue Monday? Euronews.com'da Görüntüle