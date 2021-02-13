Blu TV Yeşilçam dizisi ilk fragman yayınlandı! Blu TV Yeşilçam dizisi konusu nedir? Yeşilçam oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi ne zaman, nerede?
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Blu TV Yeşilçam dizisi ilk fragman yayınlandı! Blu TV Yeşilçam dizisi konusu nedir? Yeşilçam oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi ne zaman, nerede?

13.02.2021 01:21 | Son Güncelleme: 13.02.2021 01:24
Blu TV Yeşilçam dizisi ilk fragman yayınlandı! Blu TV Yeşilçam dizisi konusu nedir? Yeşilçam oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi ne zaman, nerede?

Uzun zamandır beklenen başrolünde Çağatay Ulusoy'un yer aldığı Blu TV'nin yeni dizisi Yeşilçam'ın ilk fragmanı bu akşam yayınlandı! Diziyi merak edenler, Blu TV Yeşilçam dizisi konusu nedir? Yeşilçam oyuncuları kimlerdir? Yeşilçam dizisi ne zaman, nerede başlıyor? gibi soruları araştırmaya başladı. İşte, Blu TV Yeşilçam dizisi ilk fragmanı!

Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı, senaryosu Volkan Sümbül ve Levent Cantek tarafından kaleme alınan Yeşilçam dizisi çok uzun zamandır merakla bekleniyordu! Bir BluTV dönem dizisi olan Yeşilçam, hem konusu hem de oyuncularıyla şimdiden büyük ilgi görmeye başladı! 1960'li yılların Yeşilçam'ının anlatılacağı dizinin başrolünde ise Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci yer alıyor. Dizinin ilk fragmanı bu akşam yayınlandı! Semih Ateş karakteri bugün ilk defa yüzünü gösterdi. İşte detaylar!

BLU TV YEŞİLÇAM DİZİSİ NE ZAMAN, NEREDE BAŞLAYACAK?

Blu TV'nin yeni dönem dizisi çok yakında yayınlanacak! Dizi yalnızca dijital dizi ve film platformu olan Blu TV üzerinden izlenebilecek. BLU TV'e internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kolayca üye olabilirsiniz!

BLU TV YEŞİLÇAM KONUSU NEDİR?

Blu TV Yeşilçam dizisi ,Yeşilçam'ın altın çağında küllerinden doğan bir prodüktörün hikayesini anlatıyor. 1960'li yılların Yeşilçam'ının anlatılacağı dizinin başrolünde ise Çağatay Ulusoy, Afra Saraçoğlu ve Selin Şekerci yer alıyor. Ünlü prodüktör Semih Ateş'in aşk hayatı Yeşilçam tadında izleyicilere sunulacak!

BLU TV YEŞİLÇAM OYUNCULARI

Çağatay Ulusoy (Semih)

Afra Saraçoğlu (Tülin)

Selin Şekerci (Mine)

Ayta Sözeri (Kuvvet)

Güngör Bayrak (Belkis)

Nilüfer Açıkalın (Adviye)

Bora Akkaş (Hakan)

Özgür Çevik (İzzet)

Yetkin Dikinciler (Reha)

Altan Erkekli

Selin Kahraman (Aysel)

Onur Bilge

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