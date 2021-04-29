Blood of Heroes'un çıkış yapacağı platformlar belli oldu! Blood of Heroes kapalı beta testi fragmanı yayınlandı!
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Blood of Heroes'un çıkış yapacağı platformlar belli oldu! Blood of Heroes kapalı beta testi fragmanı yayınlandı!

Blood of Heroes'un çıkış yapacağı platformlar belli oldu! Blood of Heroes kapalı beta testi fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Bağımsız stüdyo Vizor Games, Dark Souls'tan ilham alan, Blood of Heroes'un ilk büyük ölçekli beta sürümünü duyurdu. Blood of Heroes hangi platformlarda çıkış yapacak? Blood of Heroes çıkış tarihi belli oldu mu? İşte detaylar!

Blood of Heroes, yakın savaş odaklı bir PvP arena oyunu. Orta Çağ İskandinav arenalarında geçecek oyunda, kana susamışsanız 4 Mayıs Salı günü yayınlanacak olan PC kapalı beta testine kaybolabilirsiniz. Blood of Heroes kendi silahlarına ve yeteneklerine sahip altı benzersiz kahramanın yanı sıra bire bir grup dövüş modları içerecek.

Geliştirici Vizor Games, Blood of Heroes'u PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series ve PC için duyurdu. Oyunun çıkış tarihine dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Blood of Heroes'un yönetmeni Dmitry Voronov oyunla ilgili, "Kendi kendimize oynamayı seveceğimiz bir oyun yapmak istedik. Blood of Heroes'da, tıpkı tarihte olduğu gibi, kahramanlar her zaman daha büyük iyilik için savaşan parlak zırhlı şövalyeler değildir. Acımasız, kurnaz, intikamcı ya da tam tersi, destekleyici ve koruyucu olabilirler. Özleri denenmiş ve ortaya çıkarılmıştır. Oyuncunun kendi ruh haline ve oyun tarzına uygun bir seçim yapabilmesi için onlara kişilik kazandırmaya çalıştık." açıklamasında bulundu.

BLOOD OF HEROES KAPALI BETA FRAGMAN VİDEOSU

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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