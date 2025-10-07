Blok3 Cemre Baysel sevgili mi, ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Rap dünyasının parlayan ismi Blok3 ile televizyon ekranlarının beğenilen oyuncularından Cemre Baysel arasında bir süredir süren romantik bir ilişki olduğu konuşuluyordu. Ancak son gelişmeler, bu ilişkinin artık sona erdiğini gösteriyor. Peki, Blok3 ve Cemre Baysel neden yollarını ayırdı?

BLOK3 CEMRE BAYSEL SEVGİLİ Mİ?

Ünlü oyuncu Cemre Baysel ile rap müziğin genç yıldızı Blok3 (Hakan Aydın), geçtiğimiz haftalarda İstanbul Karaköy'de bir restoranda birlikte akşam yemeği yerken objektiflere takılmıştı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Güzel oyuncunun, Blok3'ün bir şarkısını Instagram hikâyesinde paylaşması sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Kullanıcılar, Baysel'in eski sevgilisi Aytaç Şaşmaz'la yaşadığı olaylı ilişki sonrası Blok3'le yakınlaşmasına şaşırdıklarını dile getirdi.

AİLE VE KARİYER ANLAŞMAZLIĞI

Kısa süren bu ilişki, magazin dünyasında gündem yaratırken, Gel Konuşalım programında sunucu Ece Erken ayrılık nedenine dair dikkat çekici iddialar ortaya attı. Söylentilere göre ayrılığın ardında, Blok3'ün Cemre Baysel'in oyunculuk kariyerine karışması ve ailelerin bu ilişkiye onay vermemesi yatıyor.

"EVLENDİKTEN SONRA ÇALIŞMASINI İSTEMEDİ" İDDİASI

Blok3'ün, Cemre Baysel'in evlendikten sonra setlere dönmesini istemediği iddia edildi. Bu durumun çift arasında ciddi tartışmalara yol açtığı, sonrasında ise ilişkinin sona erdiği öne sürüldü. Sosyal medyada yapılan yorumlar ve çiftin sessizliği, ayrılık söylentilerini daha da güçlendirdi.