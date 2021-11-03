Blizzard Overwatch 2 ve Diablo 4 Oyunlarının Ertelendiğini Duyurdu

Activision Blizzard merakla beklenen Overwatch 2 ve Diablo 4 yapımlarının ertelendiğini yeni bir tarih belirtmeden duyurdu.

Overwatch 2'yi Geliştiren Ekibin Lideri İstifa Etti

Popüler takım tabanlı FPS oyunu Overwatch, çıkış yaptığı 2016 yılının en iyi oyunu seçilmiş ve oldukça oynanmıştı. İlk oyunun üstünden epey bir zaman geçti ve geliştirildiği bilinen yeni oyunu Overwatch 2, şu anlık süresiz bir şekilde ertelendi. Aynı zamanda oldukça sevilen aksiyon RPG oyunu Diablo serisinin yeni oyunu Diablo 4 de ertelenen oyunlardan bir diğeri oldu. Böylece Overwatch 2 ve Diablo 4 yapımlarını merakla bekleyen oyuncuların hevesi kursağında kaldı.

Activision Blizzard, hali hazırda taciz skandallarının davaları ile oldukça meşgul bir şirket. Bu süreç, şirketin yeni oyunlar geliştirmesinde büyük bir engel olarak ortaya çıkıyor. Eylül 2021'in sonlarında Overwatch 2'nin geliştirici ekibinin lideri olan Chacko Sonny, şirketten istifa etmişti. Bu durum da geliştirme sürecini büyük ölçüde etkilemişti.

Diablo 4'ün ise yönetmenliğini üstlenen Luis Barriga da şirketten kovulan isimler arasındaydı. Şu an bu iki oyunun da 2023 yılından önce gelmeyeceği tahmin ediliyor. Blizzard, yaptığı açıklamada ertelenen oyunlar için yeni bir çıkış tarihi de paylaşmadı. Bu durum da en erken 2023 tahminlerini daha da güçlü kılıyor.

Activision Blizzard, Overwatch 2 ve Diablo 4 hakkında önümüzdeki tarihlerde başka gelişmeler paylaşacak mı henüz bilmiyoruz ancak bu yapımları bekleyen oyuncuların çok hevesli olmamalarını öneriyoruz.

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