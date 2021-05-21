Blaze Esports russ transferini gerçekleştirdi!
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Blaze Esports russ transferini gerçekleştirdi!

Blaze Esports russ transferini gerçekleştirdi!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Blaze Esports VALORANT'a bomba gibi giriyor.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Blaze Esports russ transferini gerçekleştirdi. Blaze Esports, VALORANT'a bomba gibi giriyor.

Yaptığı transferlerle VALORANT'a bomba gibi bir giriş yapmayı planlayan organizasyon 4. oyuncu olarak russ'ı transfer ettiğini duyurdu. Organizasyon duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Bu transfer bir taraftan çok sevilirken bir taraftan da çok eleştiri alıyor. BBL taraftarlarının bu habere sevinmediği gelen yorumlarla anlamış oluyoruz. Batuhan "russ" Malgaç ise transferi hakkında Twitter üzerinden bir açıklama paylaştı.

BBL'den bugün itibariyle ayrılmış bulunuyorum. Burada çok güzel zamanlar geçirdim. BigBossLayf adını ve taraftarlarını temsil etmek çok güzel bir deneyimdi! Bu süre zarfında harika insanlarla çalıştım, unutulmaz anlar yaşadım. Takım arkadaşlarıma bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum. Özellikle bana sundukları imkanlar ve destekleri için Okan abi, Ferit abi, Şükrü abi ve Kemal Abiye teşekkürlerimi ve saygılarımı ayrıca iletmek isterim. Her şey için teşekkür ederim.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor ve ayrıca russ'a yeni kariyerinde başarılar diliyoruz.

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Kaynak: Playerbros

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