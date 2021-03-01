Blaze Esports PUBG Mobile Kadın Takımı MAK &TFX TOURNAMENT şampiyonu
01.03.2021 18:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:21
BlazeEspor turnuvanın şampiyonu oldu!
Blaze Esports "MAK &TFX TOURNAMENT" turnuvasını birincilikle tamamlayarak şampiyon oldu.
Turnuvanın sıralaması şöyle ise şöyle:
Blaze
fastPay Wildcats
The Real
Tfx Ladies
Nef Istanbul
Redline
Bitcoin Mermaids
21 Century
Noir Bleu
Redzone
RPD
Kütahya Esports
Upper Ladies
Lux Ville
Turkish Power
Şampiyon takım Blaze Esports'u ve PUBG Mobile Kadın Takımı'nı kutluyoruz.
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Kaynak: Playerbros