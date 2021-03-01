Blaze Esports PUBG Mobile Kadın Takımı MAK &TFX TOURNAMENT şampiyonu

BlazeEspor turnuvanın şampiyonu oldu!

Blaze Esports "MAK &TFX TOURNAMENT" turnuvasını birincilikle tamamlayarak şampiyon oldu.

Turnuvanın sıralaması şöyle ise şöyle:

Blaze

fastPay Wildcats

The Real

Tfx Ladies

Nef Istanbul

Redline

Bitcoin Mermaids

21 Century

Noir Bleu

Redzone

RPD

Kütahya Esports

Upper Ladies

Lux Ville

Turkish Power

Şampiyon takım Blaze Esports'u ve PUBG Mobile Kadın Takımı'nı kutluyoruz.

Kaynak: Playerbros