Blaze Esports PCS4 Finallerinde!

Tebrikler .BlazeEspor

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlardan biri olan Blaze Esports PCS4 Finallerine adını yazdırmayı başardı. Günlerdir kıyasıya rekabet içinde geçen eleme maçları son buldu.

Organizasyon, Bölgesel Finali 32 öldürme puanı 25 sıralama puanı ile toplam 57 puanla 2. sırada tamamladı. 12 Haziran tarihinde oynanacak PCS4 Avrupa Finallerinde Blaze Esports da mücadele eden takımlar arasında yerini aldı. Sıralamanın birinci takımı ise 64 öldürme puanı 39 sıralama puanı ile Team LUL oldu. Team LUL toplamda 103 puan topladı.

Blaze Esports oyuncularının istatistikleri ise şu şekilde:

APOCALYP | 8 Öldürme | 1546 Hasar | 2 Headshot

LAHZA | 5 Öldürme | 1335 Hasar | 3 Headshot

HUETH |12 Öldürme | 1546 Hasar | 0 Headshot

RIP9 | 7 Öldürme | 1310 Hasar | 2 Headshot

Playerbros ekibi olarak Avrupa Finallerine çıkmaya hak kazanan takımlarımızı tebrik ediyor, başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros