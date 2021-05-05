Blaze Esports, ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından ayrıldı
Blaze Esports Nisan ayında şampiyonluğa ulaştığı ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Konuya ilişkin hem Blaze Esports hem de ESA Esports'tan açıklamalar paylaşıldı.
Blaze Esports süpriz bir karar ile Nisan ayında şampiyonluğa ulaştığı ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından ayrılma kararı aldı. İşte haberimizle ilgili detaylar!
Başarılı Türk espor faliyetlerinden Blaze Esports ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından çekilme kararı aldığını açıkladı. Tecrübeli takım turnuvadan ayrılmasının gerekçesini turnuva organizasyonun profesyonelliğe uluslararası kurallara aykırı tutumlardan kaynaklı olduğunu belirtti.
ESA SPORTS'TAN AÇIKLAMA GELDİ
ESA OTOMOBOL Kupası Rocket League Turnuvası'nın Nisan ayında gerçekleşen finali sonrasında gelen itirazlara istinaden açıklamamızdır.
ESA Esports olarak, yola çıktığımız ilk günden bu yana esporun gelişmesi ve Türkiye'yi uluslararası alanda bir espor merkezi yapmak için çalışıyoruz.Bu amacımız gereği tüm organizasyonlarımızda tam şeffaflık ve güven temel ilkemiz oldu.
Söz konusu final maçları sonrasında takımlardan gelen itirazlarla harekete geçen hakem heyetimiz ve espor yönetimimiz gerekli araştırmaları titizlikle yaptı, tüm tarafların ifadelerini dinledi ve ekibimiz her soruya şeffaflıkla yanıt verdi. Yapılan detaylı incelemeler neticesinde, turnuvanın online olması dolayısıyla, öne sürülen bulguların hiç birisinin, itiraza konu olan takıma yaptırım uygulanması için somut bir kanıt yaratmadığı sonucuna varıldı.
ESA Esports olarak devam eden ve gelecekteki tüm turnuvalarımızda, şaibe yaratabilecek konulardaki kontrol mekanizmalarımızı daha da arttırarak tarafsızlık, eşitlik ve dürüstlük ilkemizden taviz vermeyeceğiz ve her takıma eşit uzaklıkta olmaya devam edeceğiz.
Türkiye'de esporun gelişmesi adına sportmence mücadele eden tüm oyuncu ve takımlara kapımız açıktır.
Devam eden turnuvamızdaki tüm takımlara başarılar diliyoruz.