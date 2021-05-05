Blaze Esports, ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından ayrıldı

Blaze Esports Nisan ayında şampiyonluğa ulaştığı ESA Otomobol Rocket Leauge turnuvasından ayrılma kararı aldığını açıkladı. Konuya ilişkin hem Blaze Esports hem de ESA Esports'tan açıklamalar paylaşıldı.