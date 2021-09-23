BLAST VALORANT 60 bin € ödül havuzlu Spike Nations turnuvasını duyurdu!
Türkiye'den de bir takımın katılacağı BLAST VALORANT'ın €60.000 ödül havuzlu Spike Nations turnuvası duyuruldu!
BLAST VALORANT Türkiye'nin de yer aldığı tam 60 bin € ödül havuzu bulunan Spike Nations bağış turnuvasını duyurdu!
Üç günlük çevrimiçi turnuvada, her biri kendi ülkesini veya bölgesini temsil eden profesyonel espor oyuncuları, popüler oyun yayıncılarından oluşan 12 EMEA merkezli ekip yer alıyor.
Team United Kingdom
Team France
Team Spain
Team Portugal
Team Nordics
Team Poland
Team Turkey
Team CIS
Team Italy
Team DACH (Germany, Austria, Switzerland)
Team Benelux (Belgium, Netherlands, Luxembourg)
Team Eastern Europe
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