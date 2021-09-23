BLAST VALORANT 60 bin € ödül havuzlu Spike Nations turnuvasını duyurdu!

BLAST VALORANT Türkiye'nin de yer aldığı tam 60 bin € ödül havuzu bulunan Spike Nations bağış turnuvasını duyurdu!

Üç günlük çevrimiçi turnuvada, her biri kendi ülkesini veya bölgesini temsil eden profesyonel espor oyuncuları, popüler oyun yayıncılarından oluşan 12 EMEA merkezli ekip yer alıyor.

Team United Kingdom

Team France

Team Spain

Team Portugal

Team Nordics

Team Poland

Team Turkey

Team CIS

Team Italy

Team DACH (Germany, Austria, Switzerland)

Team Benelux (Belgium, Netherlands, Luxembourg)

Team Eastern Europe

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