BLAST Rising 2021 Gün 2 maçları tamamlandı!
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BLAST Rising 2021 Gün 2 maçları tamamlandı!

BLAST Rising 2021 Gün 2 maçları tamamlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Maçlar son hızıyla devam ediyor!

Ülkemizi uluslararası alanda temsil eden espor organizasyonu Sangal'ın da yer aldığı BLAST Rising 2021 Gün 2 maçları .

Bugün toplamda 2 karşılaşma oynandı. Oynanan maçlar sırasıyla şu şekildeydi:

UMX 0 - 2 Sangal Esports

EC Brugge 2 - 1 Sangal Esports

UMX - Sangal Esports maçında oynanan haritalar sırasıyla Nuke ve Inferno olarak belirlendi. Nuke haritasını 16 - 11 üstünlükle temsilcimiz kazandı ve seride öne geçti. İkinci harita Inferno'da ise maç 16 - 13 son buldu ve Sangal Esports maçı 2-0 kazandı. Oynanan iki haritanın sonunda ise maçın oyuncusu Engin "ngiN" Kor oldu.

Günün ikinci maçında ise oynanan haritalar sırasıyla Dust 2, Nuke ve Mirage idi. Maçın ilk haritası Dust 2'yi temsilcimiz 16-12 kazandı ve serinin ilk maçında öne geçti. İkinci maç temsilcimizin dün 16-0 kaybettiği Nuke'de bu sefer uzatmalar sonunda 19-16 skorla kazanan EC Brugge oldu. Serinin son haritası Mirage'de ise temsilcimiz 16-8 kaybetti. Böylelikle maç 2-1 sonuçlandı. Oynanan üç haritanın sonunda ise maçın oyuncusu Steven "Stev0se" Rombaut.

Kaynak: Playerbros

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