Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir?
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Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir?

Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir?
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1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, vefat etti. Üzücü gelişme sonrası Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Ve Bizimkiler Cemil öldü mü gibi konular araştırıldı.

Cemil' karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, hayata gözlerini Yumdu. Sanat dünyasını yasa boğan gelişme sonrası Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir konuları merak edildi.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

İktisat fakültesi mezunu olan Sayıner, 1962 yılında sanat hayatına tiyatroyla başladı. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen - Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan - Bülent Kayabaş topluluklarında çalıştı. Sinema ve televizyon dizilerinde de rol alarak, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı "Sarhoş Cemil" karakteriyle zirveye çıktı. Bir dönem bir kafe-bar işleten sanatçı, İzmit Depremi mağduru ünlü kişi olarak da tanındı.

27 Haziran 2021'de Karşıyaka, İzmir'deki evinde öldü.

FİLMOGRAFİSİ

• Küçük Esnaf - 2016

• Kabaktan mı Dudaktan mı - 2012

• Yağmurdan Sonra - 2010

• İki Koca Adam - 2007

• Kızarmış Ekmek Demli Çay - 2006

• Sevda Tepesi - 2005

• Bir Kurşun İkimize Yeter - 2005

• Falımda Bir Kız Var - 2004

• Hiçbiryerde - 2002

• Yazlıkçılar - 1993

• Bir Milyara Bir Çocuk - 1990

• Bizimkiler - 1989

• El Kızı - 1989

• Biri ve Diğerleri - 1987

• Perihan Abla - 1986

• İstanbul 1979 - 1979

BİZİMKİLER CEMİL ÖLDÜ MÜ?

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, İzmir'de yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti.

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Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir? - Haberler
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