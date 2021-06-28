Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Uğurtan Sayıner kimdir?

1989-2002 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Bizimkiler dizisinin 'Cemil' karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, vefat etti. Üzücü gelişme sonrası Bizimkiler Cemil öldü mü? Uğurtan Sayıner öldü mü? Ve Bizimkiler Cemil öldü mü gibi konular araştırıldı.