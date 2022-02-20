Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi yanıtı filmi izleyenler tarafından araştırılıyor. Sinemadabüyük ilgi gören Bizim İçin Şampiyon filmi bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanıyor. Peki, Bizim İçin Şampiyon nerede çekildi? Bizim İçin Şampiyon ne zaman çekildi? İşte detaylar haberimizde...

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bizim İçin Şampiyon filmi Ay Yapım ve Medyapım stüdyolarında çekilmiştir.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bizim İçin Şampiyon, Ahmet Katıksız'ın 2018 yılında yönettiği ve Serkan Yörük ile birlikte senaryosunu yazdığı dramatik ve biyografik Türk sinema filmidir. Yarış atı Bold Pilot ve jokeyi Halis Karataş'ın gerçek hikâyesi anlatılmaktadır. Filmde Bold Pilot'ı canlandıran at, Bold Bilot'ın oğlu Ganesh'tir.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI

Ekin Koç (Halis Karataş)

Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

Melis Sezen (Esra Atman)

Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

Serkan Ercan (Yaşar)

Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

Sekvan Serinkaya (Gülağa)

Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

Şenay Dede (Lale Atman)

Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

Oğuz Kara (Erdi Karataş)

Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

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