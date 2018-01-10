Bizim Çocuklar'ın Ayakkabı Sevinci
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uyguladığı ‘Bizim Çocuklar Projesi’ kapsamında 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına giden 70 çocuğa ayakkabı hediye edildi.
Amasya Milli Eğitim Müdürlüğü'nün uyguladığı 'Bizim Çocuklar Projesi' kapsamında 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına giden 70 çocuğa ayakkabı hediye edildi.
Birliği dolaşıp araç ve silahlar hakkında bilgi alan öğrencilere Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki tanıtım filmini izlettiren Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, yeni ayakkabılar ve çeşitli hediyeler verdiği öğrencilerini tekrar aralarında görmek istediklerini söyledi.
Öksüz ve yetim öğrencilere yönelik uygulanan proje kapsamındaki etkinliğe katılan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Belediye Başkanı Cafer Özdemir ile Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de çocuklarla yakından ilgilendi. - AMASYA