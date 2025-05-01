Bizim Aile filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Bizim Aile filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Bizim Aile filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Bizim Aile filmini izleyecek olanların merak ettiği Bizim Aile konusu nedir, Bizim Aile oyuncuları kimler ve Bizim Aile özeti gibi konuları inceliyoruz.

BİZİM AİLE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir fabrikada işçi olarak çalışan Yaşar Usta (Münir Özkul), çocuklarına bakmaktadır. Melek Hanım (Adile Naşit) da Yaşar Usta gibi duldur ve 3 çocuk annesidir. Görücü usulüyle anlaşan ikili, evlenmeye karar verir. Fakat bu durumu çocuklarına anlatmak hiç de kolay olmaz.



BİZİM AİLE FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Münir Özkul - Yaşar Usta

Adile Naşit - Melek

Tarık Akan - Ferit (ses. Pekcan Koşar)

Şener Şen - Şener

Itır Esen - Alev (ses. Aliye Uzunatağan)

Halit Akçatepe - Halit

Ayşen Gruda - Feride

Tuncay Akça - Tuncay (ses. Nurdan Zobu)

Cengiz Nezir - Ferdi (ses. Mustafa Alabora)

Saim Alpago - Saim Bey (ses. Kamran Usluer)

Ahmet Arıman - Ahmet (ses. Pekcan Koşar)

Tayfun Akalın - Tayfun (ses. Erhan Yazıcıoğlu)

Sıtkı Akçatepe - Avukat (ses. Zafer Önen)

Talat Dumanlı - Talat

Süreyya Dumanlı - Süreyya

Nezahat Tanyeri - Hacer

Selim Naşit Özcan - Nikâh Memuru (ses. Hayri Esen)

İhsan Baysal - Saim Bey'in adamı

Tevfik Şen - Saim Bey'in adamı

Giray Alpan - Saim Bey'in adamı

Mehmet Ali Güngör - Saim Bey'in adamı

İlhan Hemşeri - Polis memuru (ses. Hayri Esen)

Ahmet Sert - Zabıta Amiri

Sabahat İzgü

BİZİM AİLE FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

1976 yılında vizyona giren film İstanbul'da çekildi. Ana çekim mekanı olan, Yaşar Usta'nın çocukları ile birlikte taşındığı Melek Hanım'a ait olan köşk Üsküdar'ın Altunizade semtinde bulunmaktadır.