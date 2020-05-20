"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi
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"Bizim aile 50 kişiyi götürür" diyen Sevda Noyan İstanbul'da ifade verdi

Katıldığı bir televizyon programında, "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 kişiyi götürür" ve "Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" sözleri ile büyük tepki çeken Sevda Noyan şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

20.05.2020 18:23 | Son Güncelleme: 20.05.2020 18:33

Ülke TV'de Esra Elönü'nün sunduğu 'Arafta Sorular' programında "Cebimde listem hazır. Ailemiz en az 50 kişiyi götürür" diyen yazar Sevda Noyan ifade verdi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı. Geçen hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

NE OLMUŞTU?

Noyan, katıldığı televizyon programında "15 Temmuz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Boş bulunduk... Yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın; bizim aile 50 kişiyi götürür. Bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak. Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, benim listem hazır" demişti.

Programın sunucusu Esra Elönü ise, Noyan'ın sözlerine "'Ayak' az kalır bence, 4 ayaklarını denk alsınlar" diyerek yanıt vermişti.

Noyan, sözlerinin sosyal medyada tepki toplaması üzerine ise hesabından şu açıklamayı yapmıştı:

"Evet açık ve net söylüyorum. Hiç birinizden korkmuyorum hain zombiler. Şayet bir kez daha bu ülkede darbe yapmaya kalkarsanız sonunuz hiç iyi olmayacak bunu çok iyi bilin. Yaptığınız hakaretleri attığınız iftiraları size iade ediyorum... Bilin ki hiç etkilenmiyorum.. Hain zombiler. Konuşmam niye size dokundu tekrar darbe yapmayı mı planlıyorsunuz? Bu sefer kaçacak delik bulamazsınız. Sahte hesaplarla istediğiniz kadar saldırın, hiç etkilenmem. Alışkınız sizin iftiralarınıza... Liderim Recep Tayyip Erdoğan... Sonuna kadar onun yanındayım."

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, bir internet kanalının canlı yayınına katılarak "Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir konu değil" demişti.

Şahin konuyla ilgili iki gün sonra yaptığı açıklamada ise Noyan'ın söylemlerinin RTÜK ilkeleri bakımından asla kabul edilemeyeceğini belirterek ilgili uzman raporunun Üst Kurul gündemine geldiğinde, RTÜK olarak gereğinin yapılacağını belirtmişti.

Güncel Manşet

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