Bizi mi çekiyorlar! Ünlü isimler tatilde...

Ünlü oyuncu önceki gün de oğluyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı.

Ünlü oyuncu önceki gün de oğluyla birlikte Yalıkavak'taki bir plajdaydı. Azur'la denizde oyunlar oynayan Bade İşçil, yorulunca şezlonguna geçti. O sırada görüntülendiğini fark eden oyuncu, kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Gülümseyerek muhabirlere selam veren İşçil, ıslanan bikinisini değiştirip plaj keyfine devam etti. (Ali KESER)

Onların tercihi Kilyos

Kaan Taşaner ve Seray Dura'nın tatil tercihi Kilyos oldu.

Sevgililer önceki gün plajda görüntülendi. İkili, deniz keyfi sonrası şezlongda sohbet ederken objektife yansıdı. Kaan Taşaner'in işleri nedeniyle yaz aylarını İstanbul'da geçirdiği öğrenildi. (Umut ÜNVER)

Denizde tenis

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal, çocuklarıyla çıktıkları Çeşme tatiline devam ediyor.

Çift önceki gün Alaçatı'daki bir plajdaydı. Arkadaşlarıyla denizin içinde tenis oynayan iki ünlü ismin o keyifli anları objektife böyle yansıdı. (Deniz BOY)

Sandokan tatilde

İtalyan dizisi "Sandokan"ın başrolünde oynayan ve Türkiye ziyaretinin ardından İtalya'ya dönen Can Yaman, tatile orada devam ediyor.

Ünlü oyuncu önceki gün konakladığı otelden ve çıktığı gemi turundan kareleri Instagram sayfasında paylaştı. Can Yaman'ın denize karşı jakuzi keyfi yaptığı ve kaslı vücudunu sergilediği pozlarına hem İtalyan hem de Türk hayranlarından beğeni yağdı.

Jet-ski keyfi

Petek Ertüre, yaz tatilini Bodrum'da oğlu Ali Ege Ağaoğlu ile geçiriyor. Çoğunlukla oğluyla yeni aldığı villasında vakit geçiren Ertüre, önceki gün Ali Ege'yi kırmayarak Miya Beach'e geldi.

Anne-oğul bol bol denize girip güneşlenirken, su sporlarını seven oğlunu kırmayarak onunla birlikte jet-ski'ye bindi. İkilinin eğlenceli anları objektiflerimize böyle yansıdı.

Kaynak: Hürriyet