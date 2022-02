Bizden Olur Mu oyuncuları! Bizden Olur Mu konusu, nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir?

Bizden Olur Mu oyuncuları kim sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Dijital platform olan BluTV'de yayınlanan yapımlar arasında yerini alan mini dizi Bizden Olur Mu? kısa sürede popüler yapımlar arasında yerini aldı. Başrollerinde Deniz Işın ve Sarp Bozkurt'un yer aldığı 'Bizden Olur Mu' dizisi ile ilgili merak edilenler haberimizde... Bizden Olur Mu konusu nedir? Bizden Olur Mu nerede çekildi, ne zaman çekilmiştir?

BİZDEN OLUR MU KONUSU

Hayal kırıklıklarıyla dolu ilişkilerden yorulan Deniz ve Sarp son çareyi ilişki tavsiyeleri veren kitaplarda arar. Birbirlerini tanımaya çalıştıkları her buluşmada bazen güler, bazen duygusal anlar yaşar, bazen de kendilerini çeşitli tuhaflıkların içinde bulurlar.

BİZDEN OLUR MU? OYUNCULARI

Romantik komedi türündeki Bizden Olur Mu? dizisinin yapımcılığını Bülent Özer üstlenirken yönetmenliğini Emre Bahadır Çırakoğlu yapıyor. Başrollerinde ise genç oyuncular Deniz Işın ve Sarp Bozkurt yer alıyor.

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği'nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul'a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu'nda 2 sene İzmir'de, bir sene de İstanbul'da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017'de 'Lysistrata' oyununda Lysistrata, 2018'de 'You Can't Take It With You' oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz'un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. Leyle İle Mecnun'un 2021 tarihinde başlayan yeni bölümlerinde Leyla karakterini canlandırmaktadır.

SARP BOZKURT KİMDİR?

Sarp Bozkurt 4 Ekim 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sabancı Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden 2012 yılında mezun oldu. İlk oyunculuk tecrübesini 1999 yılında Baba Evi dizisinde yaşadı. Bu dizide 2 yıl rol aldıktan sonra tiyatro sahnesine geçiş yaptı. Tiyatroyla birlikte seslendirme hayatına da Harry Potter, Kediler ve Köpekler gibi filmlerle başladı.2010 yılında Komedi Dükkanı'na oyuncu olarak dahil oldu ve 2018'de TOLGSHOW dahil olmak üzere, bu konseptte 9 yıl boyunca 500'ün üzerinde doğaçlama gösteride yer aldı. Şimdiye kadar kariyerinde 8 tane sinema filminde rol aldı. İlk başrollerini "Hareket Sekiz" (2019) ve "Amacı Olmayan Grup" (2020) filmleriyle oynadı. Sarp Bozkurt "Sen Çal Kapımı" dizisinde Erdem karakterine hayat verecektir.

Haberler.com - Gündem